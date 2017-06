Alonso: "La intención el domingo es hacer la mejor carrera posible"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) ha asegurado después de la sesión de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán que este domingo será un día "difícil", ya que saldrá desde la última posición lastrado por las sanciones, y ha explicado que la intención es realizar "la mejor carrera posible".

El piloto asturiano comentó la sesión de clasificación, una sesión que no ha sido provechosa ni para él ni para su equipo. "No queríamos usar muchos neumáticos, queríamos mantener los máximos posibles de cara a mañana en caso de 'safety car' o cualquier situación que pueda suceder en carrera. Intentamos hacer sólo un intento, a ver si era suficiente para pasar a la Q2; no fue posible y no ha cambiado mucho, vamos a salir último y penúltimo", declaró.