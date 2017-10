Alonso: "No hablamos mucho de los detalles del contrato, pero no es solo un año"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso confirmó que el contrato firmado este jueves con McLaren no será de un solo año, aunque no explicó más "detalles" del acuerdo en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Estados Unidos, que se disputa este domingo en el circuito de Austin.

"No hablamos mucho de los detalles de los contratos, pero no es solo un año", dijo el asturiano. "Veremos qué nos depara el futuro, ahora hay que centrarse en el presente porque creo que tenemos bastante trabajo para que McLaren esté en la parte de arriba de la parrilla", añadió Alonso ante los medios.

"Sé que hay otras prioridades, pero ahora mismo no tengo ninguna más allá de la Fórmula 1. Es decir, tengo otros objetivos porque siempre he creído que tienes que ganar todas las competiciones si quiero ser el mejor piloto. El motor no es solo la Fórmula 1 aun siendo está mi primera prioridad. Veremos lo que pasa más adelante", dijo.