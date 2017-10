Alonso: "Lo más complicado será ir detrás de 19 o 18 coches con el aire turbulento"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) ha asegurado que lo más "complicado" de la carrera de este domingo en el Gran Premio de Japón, donde saldrá último a pesar de ser décimo en calificación por una sanción de 35 posiciones por cambios en el motor, será "ir detrás de 19 o 18 coches con el aire turbulento".

"Vamos un poco a ciegas a la carrera, todos los equipos estamos igual. Al no tener la GP2 no tenemos tanta información en cuanto a las tandas largas, pero es un circuito que conocemos muy bien. Llevamos varias carrera con el superblando y el blando, creo que es la cuarta carrera que utilizamos los mismos neumáticos, así que conocemos su rendimiento. Lo más complicado será ir detrás de 19 o 18 coches con todo el aire turbulento", declaró a Movistar F1 tras la sesión de calificación.

Además, el asturiano lamentó no poder ofrecer una posición mejor en Suzuka, casa de Honda. "Sabíamos que íbamos a salir últimos de todas maneras, por desgracia, pero queríamos hacer una buena calificación en casa, delante de todos los aficionados de Honda; intentamos hacer todo lo posible. Solo pude ser décimo, y por los pelos, en Q3, y estoy contento. La carrera está complicada. Tanto Carlos como yo tenemos un poco que aguantarnos ahí porque ir detrás de todo los coches va a ser bastante complicado", subrayó.

Por otra parte, se alegró de la plaza de salida de su compañero de equipo, el belga Stoffel Vandoorne. "Al final creo que sale en la posición que nos toca, que es décimo. Yo me tengo que ir para atrás y él sale con neumáticos nuevos. Creo que ha salido la jugada bastante bien", manifestó.

Por otra parte, el bicampeón del mundo explicó que tras los libres del viernes se dieron cuenta de debían utilizar su octavo motor de combustión, y que se enteró este sábado. "Por la noche estuvo trabajando todo el mundo. Me dijeron que había que cambiar el motor; estaba prácticamente nuevo, solo había hecho la carrera de Malasia, porque en Singapur me toqué en la primera curva y cambia un poco los planes y no queda otra que remontar", concluyó.