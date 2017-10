Alonso: "Ojalá en Japón pueda ayudar yo también a McLaren"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) ha lamendado no haber podido entrar en los puntos y "ayudar" a su escudería en la lucha por el Mundial de Constructores tras su undécima posición en el Gran Premio de Malasia de este domingo, algo que sí pudo hacer su compañero Stoffel Vandoorne, que finalizó séptimo.

"Dos carreras en los puntos nos vienen bien para el Campeonato de Constructores, aunque yo no he podido ayudar hoy. Hemos conseguido puntos para el equipo y ojalá en Japón pueda ayudar yo también", comentó en declaraciones recogidas por Movistar Fórmula 1. "En Suzuka va a ser más complicado que aquí por la sensibilidad de la potencia, pero sería bueno conseguir un buen resultado para Honda en casa", añadió.

El asturiano no realizó una gran salida desde la décima plaza de la parrilla, algo que le perjudicó en la lucha por los puntos y que, según dijo, le hizo perder "el tren de cabeza". El bicampeón había reclamado el sábado unas condiciones de asfalto mojado que no llegaron y acabó frustrado tras un incidente con Kevin Magnussen (Haas) en una acción de la que Alonso aseguró que no tenía "ganancia para ninguno de los dos pilotos".