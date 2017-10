Modric confiesa lo que pensó la plantilla a la llegada de Zidane

. El croata se reencontrará con su exequipo de la Premier League el próximo miércoles y la UEFA ha querido saber qué opina sobre Bale, que no pasa por un gran momento , no podrá enfrentarse al Tottenham debido controvertida a su lesión

Modric está viviendo unos años de mucho fútbol y éxito total. Es la piedra angular del Real Madrid pero no se olvida de donde vino. " Tras cuatro años en el Tottenham, donde toqué techo , necesitaba nuevos desafíos para llevar mi carrera al siguiente nivel. El Real Madrid era el club ideal para mí y, cuando escuché que estaban interesados en mí, nada me importaba más en el mundo. El fichaje me ayudó a llevar mi carrera a un nivel superior. Estoy jugando el mejor fútbol de mi carrera y me siento bien cada día ” comentó para la UEFA.