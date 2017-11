Maradona pide cárcel para su hija Gianinna en el juicio contra su exmujer

" ¿Qué va a hacer el padre? ¿Le va a hablar al juez y pedirle que no la detenga? Eso lo determina el juez. No puedes detener la investigación porque hay fiscal, un juez, el FBI. En la evasión impositiva la víctima no es Maradona, es el Estado " concluyó el abogado de Maradona.