Las lágrimas de Buffon al quedarse sin Mundial que conmueven a todo el mundo del fútbol

El destino ha querido que Buffon no pueda despedirse del fútbol disputando su sexto Mundial. Tras no conseguir pasar del empate ante Suecia, la selección italiana no consiguió clasificarse para el Mundial de Rusia. Al finalizar el partido un desconsolado Buffon anunciaba su retirada entre lágrimas. Al momento, el mundo del fútbol se rindió ante él.

Por primera vez desde 1958 la selección italiana no estará en un campeonato del Mundo. Los de Ventura no fueron capaces de pasar del empate ante Suecia. Al terminar el encuentro no había consuelo posible para los jugadores. Uno de los visiblemente más afectados fue Buffon , quien confirmó que tras ese partido, colgaba los guantes con la Azzurra : "Es una lástima. No por mí, sino por el movimiento, por la gente que ha venido. Hemos fallado algo que podía ser muy importante”. Añadiendo: "Es una pena que mi último partido con la selección coincidiera con una no clasificación. No hemos infravalorado nada, sabíamos que el partido iba a ser muy difícil".