Icardi sonríe sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Si me llaman, no contestaría, otra gente se encarga de estos asuntos”

Sky Sports entrevistó desde el césped a Icardi y el jugador no se mostró demasiado claro respecto a un posible fichaje por el conjunto madridista. "¿Si te llega una llamada desde Madrid contestas: no gracias?" le preguntó el periodista sobre el campo. "Yo no respondo, yo hago lo que tengo que hacer sobre el campo y luego hay otra gente que se encarga de estos asuntos" comentó con una sonrisa.