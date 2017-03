El Charlton Athletic deja una bufanda sobre el asiento del policía asesinado en Londres

El Charlton Athletic ha perdido a uno de sus principales hinchas. El policía asesinado por el terrorista en Londres tenía asiento fijo en las gradas del equipo inglés y su pérdida ha caído como un mazazo entre los aficionados de este modesto club londinense.

El Charlton Athletic ha querido homenajear a Keith Palmer de la manera más emotiva. La cuenta en Twitter del equipo ha publicado una fotografía de las gradas de su estadio con la que puede verse una bufanda sobre el asiento que tantas tardes de fútbol ocupó junto al resto de hinchas de su equipo. La intención del club es dejar ahí la bufanda hasta el 4 de abril, fecha del próximo encuentro del equipo en la que se homenajeará a Keith con un minuto de silencio.

La barbarie terrorista llevó este miércoles la vida de cuatro personas, además de las del propio criminal, volviendo a sembrar de dolor la capital de Reino Unido.

As an immediate tribute to hero Keith, a red and white scarf has been placed on the seat which he occupied for many years... #cafc pic.twitter.com/iKZkQufC6i