La selección de Túnez se interesa por el hermano de Sami Khedira

La Federación de Fútbol de Túnez está interesada en que Rani Khedira, hermano menor del internacional alemán Sami Khedira, debute con la selección africana y pueda defender los colores tunecinos en el Mundial de Rusia 2018.

"Ellos quieren, han preguntado", señaló Rani Khedira. "El problema es que no sé hablar árabe ni francés. Y no conozco a ningún jugador ahí. Es algo totalmente diferente", añadió.

Alemania y Túnez están clasificadas para el Mundial de Rusia 2018, pero el hermano menor de Sami no tendrá espacio en la actual campeona del mundo. Su única opción para disputar el torneo pasa por aceptar la oferta de Túnez. "Todavía no me he decidido. Primero quiero asentarme en la Bundesliga y seguir creciendo", indicó.