El representante de Arda Turan, Ahmet Bulut, ha negado este miércoles que el turco sea "transferible" en el FC Barcelona por petición del club ni tampoco por deseo del jugador, ya que ha añadido que el centrocampista tiene en mente seguir la próxima temporada vistiendo la camiseta blaugrana pese a los escasos minutos y protagonismo que ha tenido en la última campaña con Luis Enrique en el banquillo.

"Nadie del Barça a día de hoy se ha puesto en contacto conmigo para comunicarme que Arda es transferible. Así que de momento nuestro plan es que siga la próxima temporada. Y hasta hoy no he hablado con ningún club del mundo. Pero si el Barça nos dicen que no cuentan con Arda ya será otra historia", aseguró Bulut en declaraciones a Esports Cope recogidas por Europa Press.