Mboula: "El Barça me ha formado como jugador y persona y siempre estaré en deuda con el club"

El prometedor atacante Jordi Mboula ha fichado por el AS Mónaco de la Ligue 1 francesa y el hasta ahora jugador de las categorías inferiores del FC Barcelona ha firmado para las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2022, tras elegir al club monegasco como su nuevo destino pese a ser considerado una de las joyas de la Masia blaugrana.

El propio Mboula confirmó también en un escrito en sus redes sociales y cerró su etapa en el Barça. "Quiero comunicaros que a partir de hoy empiezo una nueva etapa como profesional en el AS Mónaco. Antes de nada, me siento muy orgulloso de haber defendido la camiseta del FC Barcelona, destacando todo el apoyo que me ha dado desde que entré con 9 años", apuntó el joven internacional español.