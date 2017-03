¡Pánico en el equipo de Tévez! Brutal incendio en el estadio del Shanghai Shenhua

El estadio Hongko, que alberga los partidos del Shanghai Shenhua en el que milita Carlos Tévez, ha sufrido un incendio que ha afectado a buena parte de la estructura de uno de sus laterales.

La alterta del fuego llegó al Departamento de Incendios del Gobierno de Shanghái a las 08:16 de la mañana (1:16 hora española) , tal y como informaron los servicios de emergencia en un comunicado.

El incendio fue evaluado como "grave", ya que podría afectar al calendario del equipo en los próximos partidos que afronta en casa. Por suerte, no se registró víctimas ni afectados.

Aunque las causas del fuego aún no han sido esclarecidas, el transcurso de la investigación apunta a que su causa podría deberse a las obras que se están desarrollando en algunos pabellones del complejo, capacitado para acoger a 35.000 espectadores.

