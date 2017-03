Las imágenes de Klasnic esperando su tercer trasplante conmocionan al fútbol europeo

Ivan Klasnic lleva diez años sufriendo un infierno a costa de su riñón. Por tercera vez ha sufrido un fallo en ese órgano y los médicos aseguran que la única manera de recuperarse es un trasplante. El jugador ha mostrado unas fotografías en las que aparece ingresado en el hospital y que han conmocionado en Inglaterra y Croacia, el país para el que jugó como internacional aunque nació en Alemania.

Klasnic sufrió su primer fallo renal en 2007 y desde entonces no ha dejado de vivir asediado por la enfermedad. Lo más terrible de su situación es que en apenas de 10 años su padre y su madre ya le han donado el mismo órgano, pero su cuerpo lo rechaza. Ahora, Klasnic se enfrenta a la necesidad de una tercera intervención para un tercer trasplante.

Ahora, según informa de The Sun, Klasnic espera que su situación se resuelva con un final feliz. Mientras tanto, el ex jugador del Bolton, entre otros equipos europeos, ha recibido todo tipo de mensajes de apoyo en las redes sociales.

Hope Ivan Klasnic gets a successful kidney transplant. Been through a lot that lad.