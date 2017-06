El ex directivo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) Helmut Sandrock indicó este lunes que tan solo ha recibido una advertencia de la FIFA y que nunca llegó a ser sancionado en relación a las investigaciones iniciadas por el organismo por la adjudicación a Alemania del Mundial de 2006.

"No hubo sanciones de tipo económico ni prohibiciones. De ser así, no no estaría aquí sentado", señaló Sandrock al ser presentado como director gerente del Karlsruhe, histórico club que milita actualmente en la Tercera División germana.