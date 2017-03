De dormir con Defoe en el hospital, a saltar al campo: Inglaterra se emociona con Bradley

Inglaterra venció 2-0 a Lituania en un partido que tuvo a Jermain Defoe como gran protagonista. El delantero del Sunderland, que volvía a vestir la camiseta de los Three Lions cuatro años después de su última convocatoria, vivió en el estadio de Wembley una de las tardes más especiales de su carrera como profesional.

El veterano delantero de 34 años quiso compartir una cita tan memorable en su trayectoria con una persona muy especial para él: Bradley Lowery, un niño de cinco años que sufre neuroblastoma, un cáncer terminal contra el que lucha para alargar su vida. Ferviente aficionado del Sunderland y especialmente de Defoe, ha recibido un gran apoyo por parte del delantero inglés y de su equipo, cumpliendo hace semanas uno de sus sueños: pasar una noche con su ídolo en su cama del hospital.



Bradley pudo vivir en primera persona la victoria de Inglaterra. Acompañó a Defoe en los instantes previos al pitido inicial del encuentro, saliendo con él de la mano desde el túnel de vestuarios. El gran gesto de Joe Hart, capitán inglés, que dejó que fueran ellos quienes comandaran la fila de acceso al césped, permitió que Bradley fuera el primero en ver la impresionante panorámica de Wembley justo en el momento en que los jugadores accedían al terreno de juego.

Joe Hart - Pure Class

Lets Defoe lead England out with little Bradley Lowery #ENGvLIT @ManCity #MCFC @Bradleysfight pic.twitter.com/W9Iucp5Zhm