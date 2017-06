El campeón de Europa corona Cibeles tras un paseo triunfal por Madrid

El Real Madrid acudió este domingo a su tradicional cita con Cibeles después de proclamarse campeón de la Copa de Europa por duodécima vez en su historia, con Sergio Ramos y Marcelo enfundando a la diosa con los colores del cuadro blanco, en una plaza abarrotada a la que llegaron en un autobús sin techo tras un baño de masas por algunas de las principales calles de la capital.

Los capitanes Ramos y Marcelo se encargaron de vestir a la diosa con una bandera y una bufanda del Madrid. Además, la 'orejona' conquistada en sábado en Cardiff ante la Juventus acompañó a los jugadores, que levantaron el trofeo a lo más alto para dedicárselo a su afición con el sonido del mítico 'we are the champions' y el himno del Real Madrid. El sol comenzó a ocultarse y la rúa puso rumbo al colofón de la fiesta en el Santiago Bernabéu.