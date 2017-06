El técnico argentino Luis Zubeldía se mostró agradecido y "con muchas ganas" en su presentación oficial como entrenador del Deportivo Alavés, "un desafío muy importante" para él ya que intentará repetir el éxito de su compatriota Mauricio Pellegrino, quien le dejó el listón bastante "alto" en el conjunto vitoriano tras una temporada "difícil de olvidar" con la participación en la final de la Copa del Rey.

"Queremos hacer un buen fútbol y es pronto para establecer un sistema táctico porque no está consolidado, pero mis equipos por lo general han jugado con 4 volantes y 2 delanteros. Es el sistema que más he utilizado pero he variado en otras ocasiones. No hay algo lineal a lo que me aferre", puntualizó.