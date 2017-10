Ziganda: "Ellos han sido superiores en todas las fases"

El entrenador del Athletic Club, 'Kuko' Ziganda, lamentó el empate conseguido ante el Östersunds sueco (2-2) en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga Europa y asumió que su rival fue "superior" en todos los tramos del partido.

"No hemos estado cómodos en ningún momento, hemos llegado siempre una décima tarde. Fuimos imprecisos, estuvimos muy parados y reaccionamos siempre después en vez de antes. Quizá hemos visto que no teníamos el control y hasta los últimos minutos no nos hemos soltado", valoró el técnico de los leones.