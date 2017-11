Ziganda: "Es un palo muy duro, una decepción grandísima"

El entrenador del Athletic Club, Kuko Ziganda, se mostró dolido tras perder con el Formentera (0-1) en la vuelta de dieciseisavos de final de la Copa del Rey y reconoció que han recibido un "palo muy duro" y se trata de una "decepción grandísima".

"Ni se han acercado a nuestra portería, era lo normal, es un equipo de Segunda B, pero se han posicionado bien, se la han jugado a eso y les ha salido bien. Nos faltó el gol y que fuese todo más rodado. No hemos estado certeros, no hicimos buen partido y ahora tenemos que preparar lo que nos viene", añadió.

Por último, Ziganda reconoció que la temporada no marcha bien. "No terminamos de aclararnos, de hacer un partido redondo, esta está siendo la tónica. No queda otra, somos profeisonales y tenemos que sacar toda la fuerza del mundo por el club y por donde estamos", finalizó.