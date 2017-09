Ziganda: "El juego aéreo del Hertha es uno de sus puntos fuertes"

El entrenador del Athletic Club de Bilbao, José Ángel Ziganda, ha afirmado que espera un "partido muy cerrado" este jueves ante un rival "sólido y compacto" como el Hertha de Berlín (21:05) en el inicio de la Liga Europa.

"Su posición en la Bundesliga ya nos muestra su capacidad. Es un rival muy sólido y compacto que no abre mucho los partidos, si no que está más armado atrás con gente poderosa y que hace del juego aéreo, ya sean córners, faltas o saques de banda, uno de sus puntos fuertes", comentó el técnico en la rueda de prensa previa.

Para el estreno de la fase de grupos de la competición continental en Berlín, Ziganda explicó que no podrá contar con Iturraspe, a pesar de lo cual no convocó a Beñat. "Hemos preferido que Iturraspe se quede en Lezama recuperando su nivel porque no teníamos pensado darle minutos mañana", aclaró.