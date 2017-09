Ziganda: "Tenemos una decepción muy grande"

El entrenador del Athletic Club, José Ángel Ziganda, confesó que tienen "una decepción muy grande" tras la inesperada derrota del equipo ante el modesto Zoryak ucraniano (0-1) y dijo entender el enfado del público de San Mamés debido a que "la trayectoria no es buena" y no están jugando bien.

La derrota no entraba en los planes del equipo bilbaíno, y esto, unido al mal juego de los 'leones' acabó con la paciencia de San Mamés. "La trayectoria del equipo no es buena y no estamos jugando bien. El público viene a divertirse, y no lo está pasando bien ni por juego ni por resultados. Entiendo que no estén contentos", declaró. "Tenemos que ponernos una coraza y seguir trabajando", añadió.