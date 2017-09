Ziganda: "Jugar en San Mamés y en Europa siempre tiene que ser una oportunidad maravillosa"

El entrenador del Athletic Club de Bilbao, José Ángel Ziganda, reconoció que la visita este jueves en la Liga Europa del Zorya debe servirles para quitarse "el mal sabor de boca" del empate en La Rosaleda y que este tipo de partido y además en San Mamés "siempre tiene que ser una oportunidad maravillosa", sobre todo para encontrar sensaciones y "dar una mejor versión".

"No sé la nota que le daría al equipo. No estoy contento, aspiro a más y no hubiese firmado este juego. Soy consciente de que aspiramos a hacer más y tenemos la capacidad para hacerlo, y esa es la exigencia que debemos tener", añadió Ziganda, que también ha visto "algunas cosas buenas que se pueden rescatar". "Pero esto hay que compactarlo y dar una mejor versión", sentenció.