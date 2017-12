Ziganda: "La Copa fue un mazazo pero no hay rival mejor que el Madrid"

EUROPA PRESS

El entrenador del Athletic Club, Kuko Ziganda, ha reconocido este viernes que la eliminación en la Copa del Rey a manos del Formentera en los dieciseisavos de final fue un "mazazo" que perdurará pero, por otro lado, ha asegurado que no hay mejor rival que el Real Madrid para resarcirse por ser el "partido del año" para los 'leones' en San Mamés.

"Hay que reconocer que el partido del miércoles fue un mazazo tremendo para todos, para no olvidar. Y va a perdurar. Pero no nos puede venir un rival mejor que el Real Madrid, es difícil pero es el partido del año en San Mamés y es un rival estimulante. No hay partido más bonito que este y va a poder con todo", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido aseguró que hay mucha motivación en el equipo y el entorno ante este duelo. "Estaremos preparados, somos conscientes del partido que tenemos delante y de la situación. Hay ilusión porque la situación, el rival, el escenario y el partido lo requiere. Tenemos muchas cosas a las que agarrarnos mañana", aseguró.

Además, confía en que por fin les salga un partido "redondo". "Sigo esperando ese partido redondo y confío en que tiene que llegar. Se ha visto partidos buenos pero nos falta puntería o cerrar el área. Me gustaría ver cosas repetidas pero siendo más sólidos. Mañana tiene que ser un día clásico de San Mamés, con mal tiempo, de noche, con el San Mamés de toda la vida", auguró.

"Tengo mucha esperanza en que salga un buen partido y que seamos capaces de atisbar un buen futuro. Vamos a ir preparados y motivados, sabiendo la dificultad del reto pero por ilusión, no va a faltar", sentenció en este sentido.

"El equipo tiene que dejarse la vida en el campo. Tenemos el público más orgulloso del mundo, de ahí que es capaz de mantener su filosofía con las dificultades que conlleva, el más apegado y el más histórico del mundo. Si hacemos un partido normal nuestro nos va a apoyar", aseveró.

Lejos de recibir una reprimenda del presidente, Josu Urrutia, o de sentirse discutido, reiteró que tiene ganas de luchar por llevar al equipo arriba. "Uno cuando está en un puesto de tanta importancia y relevancia y con el que tiene tanta ilusión sueña con triunfos, con juego bonito, pero eres conscientes que a veces no salen las cosas y no vale decir que si no sale bien no estaré aquí", señaló.

"Estoy aquí a las duras y a las maduras. Me encanta estar aquí, consciente de que estamos muy lejos de donde me gustaría estar, pero no estoy aquí para tirarme del barco sino con ganas de pelear, mientras pueda, a muerte", aseguró al respecto.

Por ello, pese al potencial del Real Madrid, cree que pueden ganar a los blancos. "El Madrid empezó un poco irregular pero fuera de casa están sacando buenos resultados y sabemos el equipo que es, el año pasado fue el mejor del mundo. Y tiene a los mejores jugadores, te pueden ganar a la contra o de cualquier forma. Vienen motivados, aquí la gente quiere mostrarse y vienen así", señaló.

Por otro lado, dejó en manos del entrenamiento la presencia o no del portero Kepa en el duelo, aunque hizo caso omiso a la pregunta sobre el interés del Real Madrid en hacerse con sus servicios. "Ayer Kepa entrenó mejor de lo esperado, hoy a ver cómo está. Si me dice que sí para adelante y lo único que espero es que haga un partidazo", pidió.