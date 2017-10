Zidane: "Me quedo con esta importante victoria, estamos algo cansados"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se felicitó por el primer triunfo (2-0) en la temporada en el Santiago Bernabéu contra el Espanyol y confesó que vio al equipo "algo cansado" por la acumulación y la importancia de los partidos, incluidos las Supercopas de Europa y de España, en este inicio de curso.

"Me quedo con la victoria, porque era importante sumar los tres puntos y sobre todo, con la primera parte. En la segunda, estuvimos un poco cansados después de siete partidos. Es normal, lo que me preocupa es que muchos de mis jugadores no van a descansar porque se van otra vez con la selección", dijo en declaraciones a Movistar que recoge Europa Press.