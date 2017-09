Zidane: "No puedo estar contento con la primera parte, pero sí con la segunda"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que no puede estar contento con la primera parte de su equipo en la victoria ante el APOEL (3-0), pero sí con la segunda porque cuajaron una "buena actuación" y lograron un resultado "importante" para comenzar la defensa del título continental.

"Era necesario sumar. Empezamos la competición con ganas, pero no podemos estar muy contentos con la primera parte, pero sí con la segunda porque jugamos mucho mejor. Hemos conseguido un resultado importante. Y sobre todo también hemos dejado la portería a cero", indicó en rueda de prensa.

Preguntado por qué no le gustó el acto inicial, Zidane dijo que les faltó "intensidad" en el primer tramo. "No sé qué ha pasado en la primera parte, pero no entramos muy bien, sobre todo con el ritmo de balón, donde nosotros siempre hacemos la diferencia. Ha sido mucho mejor la segunda, con ritmo y movilidad y al final conseguimos un resultado muy bueno", incidió el francés.