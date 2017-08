Zidane: "No puedo estar contento, hemos podido ganar"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha declarado que no puede estar "contento" con el empate (2-2) contra el Valencia en el encuentro correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Santander porque cree que crearon ocasiones para lograr el segundo triunfo en el campeonato.

"No puedo estar contento con el resultado. Es verdad que no siempre se puede ganar, pero estoy orgulloso de mis jugadores. Lo difícil es, a veces, tener ocasiones. Hoy, sin en cambio, hemos podido ganar el partido pero nos hemos enfrentado a un equipo muy organizado. No obstante, vamos a seguir trabajando. A la vuelta del parón vamos a seguir entrenando pensando en el próximo partido", declaró en rueda de prensa.