Zidane: "Se puede hablar mucho pero Cristiano está encantado con lo que tiene"

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, anunció la baja de Raphael Varane por un problema muscular para el duelo de este domingo en la segunda jornada de LaLiga Santander ante el Valencia, al tiempo que insistió en que está contento con su plantilla y restó importancia a los rumores de malestar en Cristiano Ronaldo.

"Él quiere estar y quiere jugar, pero al mismo tiempo tiene una lesión muscular en el abductor que le pasó en la ida del Barcelona. No quiero arriesgar, luego tiene el parón para recuperar. Es la salud del jugador lo que más me importa y se puede hacer más daño", indicó en rueda de prensa sobre la baja de Varane para el Santiago Bernabéu.

Zidane volvió a insistir en que no necesita refuerzos, ni en defensa ni en ataque. "Refuerzos no, porque somos cuatro centrales aunque tenemos uno ahora. Tenemos a Casemiro y Llorente, que jugó ahí bastantes partidos. Nos vamos a apañar y veremos. Soluciones vamos a tener. Con el equipo que tengo no quiero a nadie", afirmó.