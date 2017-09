Zidane: "La primera parte fue espectacular, la posesión fue la clave"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que la "clave" de la victoria ante el Borussia Dortumund (1-3) en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones ha sido "quitar el balón" al rival y mantener "la posesión", además de recalcar que realizaron una primera parte "espectacular", y ha afirmado que Gareth Bale no sufre "nada importante" y que sólo se le subió el gemelo.

Por otra parte, explicó que el galés Gareth Bale, que se tuvo que retirar, no sufre "nada importante". "Sólo se le ha subido un poco el gemelo, nada importante", dijo, antes de alabar su trabajo, sobre todo en punta arriba, donde es "letal". "Cada partido lo vemos más con las piernas de antes. Me alegro, no ha sido fácil para él. Meter un gol así, para él va a ser la hostia; es importante que juegue bien, pero también que encuentre el gol", subrayó.