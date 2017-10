Zidane: "No me molesta jugar el domingo, aceptamos el calendario"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha negado estar molesto por "jugar el domingo" frente al Girona (16.15 horas), teniendo que disputar el próximo miércoles su duelo de Liga de Campeones en Londres frente al Tottenham, además de esquivar las preguntar sobre la polémica independentista en Cataluña, un asunto en el que ha indicado que no se va a "meter".

"No me molesta jugar el domingo. Aceptamos el calendario y es lo que hay. Jugamos domingo a las cuatro y luego el miércoles, lo único es que viajamos dos veces seguidas, pero estamos acostumbrados a jugar muchos partidos", comentó en la rueda de prensa previa al choque. "Llevamos todo con normalidad. Vamos a viajar esta tarde y jugaremos mañana. Solo me centro en el partido de mañana. Hay mucho ruido y muchas cosas pero no me voy a meter. Pensamos solo en el partido, que es lo que me importa", añadió.