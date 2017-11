Zidane: "No ha sido un mal inicio de temporada"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha señalado, al término del partido en el que su equipo ha vencido (3-0) a Las Palmas, que tanto él como sus jugadores necesitaban la victoria después de las dos derrotas cosechadas ante Girona y Tottenham y, además, hizo balance antes del parón por selecciones asegurando que "no ha sido un mal inicio de temporada".

Zidane alabó el trabajo de sus jugadores más jóvenes y aclaró por qué Acharaf no ha sido de la partida. "Es importante jugar para ellos. Vallejo ha jugado otro partido como titular, lo hizo muy bien y me alegro por él. Asensio siempre cumple, Ceballos tuvo un golpe muy fuerte hoy. Estoy contento de los minutos de los jugadores y por la victoria. Sobre Achraf, no tiene ningún problema, necesitaba descanso, sólo tiene 19 años", indicó.

El entrenador blanco comentó ante los medios la reacción del público ante la sustitución de Benzema en el partido. "No he visto pitos a Karim, lo que queremos es seguir trabajando, haciendo las cosas bien. Es verdad que no lleva muchos goles. No está contento en ese aspecto pero no pasa nada. Lo importante es el trabajo, las ocasiones que genera y el trabajo que hace", apuntó