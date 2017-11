Zidane: "No jugamos mal, aunque a ratos jugamos un poco peor"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que a pesar de las dos derrotas consecutivas cosechadas ante Girona y Tottenham no juegan "mal", aunque "a ratos" puedan jugar "un poco peor", y ha recordado que el año pasado también atravesaron "malas rachas" y terminaron consiguiendo "cosas importantes".

"No es verdad, no jugamos mal. A veces, a ratos, jugamos un poco peor, pero no todo el partido ni todos los partidos. Cuando se pierde se puede decir que juegas contra un equipo mejor, como en 'Champions'. No es el problema jugar mal", declaró en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante la UD Las Palmas en el Santiago Bernabéu (20.45 horas).

Sin embargo, no reveló si ultimará su vuelta al 4-3-3. "Podemos jugar de muchas maneras, con muchos dibujos, pero no va a cambiar lo que tenemos que hacer en el campo. Tenemos una idea de cómo vamos a jugar", puntualizó.

Sobre las críticas a él y al equipo, Zidane explicó que son cosas que no puede "evitar". "No soy el mejor entrenador del mundo, a lo mejor la gente lo piensa por la temporada que hicimos. Ahora mismo tampoco soy el peor. Siempre estoy en el medio, también me pasó esto de jugador. La vida no es arriba o abajo. Tenemos que pensar en positivo. Con los dos partidos que perdemos no estamos contentos, pero no va a cambiar nada de lo que queremos conseguir este año otra vez", aseveró.