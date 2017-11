Zidane: "La vida no es éxito o fracaso, hay tiempo de sobra para coger y superar al FC Barcelona"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, descartó que no tengan margen de fallo en el derbi de este sábado ante el Atlético de Madrid porque cree que "hay tiempo de sobra" para recuperar la desventaja actual con el FC Barcelona en LaLiga Santander y recalcó que no ve "peor que el año pasado" a los de Diego Pablo Simeone.

"Esto no existe, podemos fallar, lo que queremos es no hacerlo y hacer el máximo. Puedes ganar, perder y empatar, estamos preparados para hacer un buen partido y queremos hacer algo bueno, vamos a intentarlo, pero ya veremos que lo que pasa", indicó Zidane este viernes en rueda de prensa.

El francés insistió en no querer "pensar" en que haya una urgencia extra en el derbi. "La vida no es éxito o fracaso, lo importante es como hacemos las cosas y después si lo damos todo, el resultado creo que va a ser bueno", apuntó

De todos modos, subrayó que "ninguno de los dos llega mejor o peor". "Tenemos los mismos puntos", recordó, antes de asegurar que piensa "bien" del conjunto rojiblanco al que no ve "peor que el año pasado". "Es contundente y sabe a lo que juega. Tenemos que hacer cosas para molestarle y que ellos no nos hagan daño", opinó.

Zidane se refirió a la falta de gol que rodea a Griezmann, Cristiano y Benzema. "No es algo normal su racha. Tienen que entrenar como antes y redoblar esfuerzos. No es que no marquen, es que ahora marcan menos aunque en la Liga no estén tan bien como antes", consideró.