Zidane: "Nos faltó un poco de fluidez, pero lo importante era ganar"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, reconoció que les faltó "un poco de fluidez" en la victoria por 3-0 de este domingo ante el Eibar, pero recordó que lo importante era "ganar, meter goles y mantener la portería a cero".

Sobre la ausencia de Benzema en el once, el francés indicó que estaba "muy contento" con su media hora de juego. "Ha empezado una gran jugada en el medio en el gol de Marcelo. Ha demostrado que es muy bueno en el tiempo que ha jugado", apuntó. "Creo que nunca se va a dejar de discutir de Benzema", añadió.

"La ausencia de Benzema, Marcelo y Kroos en el once estaban previstas. Benzema había jugado dos partidos tras volver de la lesión y he considerado que era mejor darle descanso. Buscamos lo mejor para el equipo", señaló.

'Zizou' no se olvidó de Cristiano Ronaldo, "el mejor futbolista de su generación con diferencia". "Es él quien marca la diferencia en los momentos importantes. Siempre lucha por ser el mejor. Todos estos premios son una recompensa totalmente merecida", admitió de cara a que pueda ser galardona con el premio 'The Best' de la FIFA.