Zidane: "Hay cosas que no han salido como queríamos"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha admitido este sábado que hay "cosas" que han sucedido durante el partido frente al Málaga que "no han salido" como querían y ha asegurado que lo "positivo" es haber sacado los tres puntos, esperando a lo que pase en el partido entre el Valencia CF y el Barcelona en la jornada 13 de LaLiga Santander.

Para finalizar, el entrenador del Real Madrid dejó claro que no quiere "salidas" en el mercado de invierno. "Seguro que salidas no va a haber. En el mercado de invierno siempre puede pasar de todo y nosotros no hablamos ni de llegadas ni de salidas. De momento estamos aquí y puede pasar de todo, pero estamos contentos con la plantilla que tenemos, muy amplia y de calidad y no hablamos de salidas ni de llegadas", concluyó.