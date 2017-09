Zidane: "Es bueno que te piten porque luego quieres reaccionar y hacerlo mejor"

El técnico francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, dio un mensaje de confianza a Gareth Bale, a quien ve en un buen momento y espera que los silbidos del Santiago Bernabéu le sirvan para "reaccionar y hacerlo mejor", de cara al encuentro del miércoles frente al Real Betis.

"No hay jugador que no haya sido pitado en este estadio, pero es parte de una carrera. Aunque no siempre, a veces es bueno soportar que las cosas no las haces bien. Yo he tenido la experiencia y es bueno porque luego quieres reaccionar y hacerlo mejor", señaló Zidane este martes en rueda de prensa, sin referirse exclusivamente al galés.