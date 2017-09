Zidane: "Es un alivio tener a Cristiano, pero no podemos hablar de dependencia"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, recalcó que se van a "apañar" con lo que tienen en la delantera, un puesto que podría tener carencias por la marcha de Álvaro Morata y la lesión ahora de Karim Benzema, aunque celebró que, al menos este miércoles en la vuelta a la Liga de Campeones, pueda volver a contar con un Cristiano Ronaldo, aunque no considera que tengan "dependencia" del portugués, al que ve "bien de cabeza y fino físicamente".

"Al final es verdad que cuando miras a los jugadores que tenías, como Morata y Mariano ves que lo hacen bien y ahora solo está Borja Mayoral y puedes pensar que falta un '9', pero al final no se ha podido. Sobre todo el tema de Morata, me hubiera gustado que se hubiera quedado, quería jugar más y lo respetamos. Creo que Mayoral tiene hambre y tenemos a Benzema, Bale, jugadores que no son delanteros y nos vamos a apañar con otros", dijo Zidane este martes en rueda de prensa.