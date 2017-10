Zidane: "Tener oportunidades y no marcarlas es frustrante para los jugadores"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, lamentó no haber podido ganar al Tottenham (1-1) en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones y aseguró que "tener oportunidades y no marcarlas es "frustrante" para sus "jugadores".

"No podemos estar contentos con el resultado. Siempre queremos ganar, hemos tenido las ocasiones para que así fuese, sobre todo en la primera parte, pero al final había dos porterazos y hay que aceptar de vez en cuando que hay un portero que te para las ocasiones", analizó el francés en rueda de prensa.

"Creo que no tenemos que mirar más allá porque hicimos bien las cosas. Ellos también han defendido bien y al final es un empate lógico", indicó Zidane, que "no" está preocupado por esto. "Es más molesto para los jugadores. Ellos corren, luchan, pelean y con la primera parte que hicimos pudimos habernos llevado el partido", insistió.

"Su portero lo hizo muy bien, también rematamos al palo a los cuatro minutos y no estoy preocupado. Hay un partido de vuelta allí y los tres puntos que no conseguimos allí, intentaremos conseguirlos en Wembley. Es como una final", dijo Zidane, que sí reconoció cierta frustración en su plantilla.

Los registros no son los del pasado curso y Zidane dice los jugadores "pueden estar angustiados". "En Dortmund metimos tres goles, pero hoy es frustrante por los jugadores. Juegas en casa y después de un partido así es frustrante", repitió. "Estamos en noviembre, pero me da igual. No voy a cambiar. Sabemos que podemos hacerlo mejor y meter goles", agregó.