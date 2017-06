Zidane: "El Real Madrid vive siempre con la presión de ser favorito"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, remarcó que el club blanco está acostumbrado a "vivir con la presión de ser favorito", papel que parece que quiere concederle de cara a la final de este sábado de la Liga de Campeones una Juventus que "no sólo" sabe defenderse, por lo que espera un partido "muy abierto por los dos lados".

"No hay presión, el Real Madrid sabe vivir esta presión, vive con ella siempre, lo viví como jugador y ahora de entrenador. Sabemos que siempre dicen que somos favoritos, pero el fútbol no es así y más cuando es una final y puede pasar de todo. Es 50-50, sí que nosotros estamos ahí y tenemos que intentar dar el máximo posible", señaló Zidane este viernes en la rueda de prensa previa al choque.

El francés no prevé "un partido cerrado" por parte de los de Massimiliano Allegri. "Lo espero muy abierto de los dos lados, no creo que la Juventus sea 'catenaccio', no es sólo eso y lo sabemos. Me espero un partido muy abierto y es mejor para todos", advirtió.