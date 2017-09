Zidane: "¿Pitos a Bale? Es inevitable que te piten en el Real Madrid"

"No veo a Bale tan mal como se habla" "Hay que dejar tranquilito a Asensio"

"Ningún jugador puede estar contento cuando le pitan, pero yo anímicamente lo veo bien. No veo a Bale tan mal como se habla. Los jugadores y Bale, el primero, saben que es un jugador muy importante de la plantilla. Lo va hacer muy bien este año. A veces es solo un partido que no juega bien o por el resultado y le pitan", señaló.

"Además, esto es algo que siempre va a pasar y más en el Real Madrid. Es inevitable que te piten. Cuando no se ganan los tres puntos esto no se puede evitar. Hay que acostumbrarse a esto e intentar ganar todos los partidos", añadió Zidane al respecto, quien por cierto también fue silbado por la grada blanca en su época de jugador.

En este sentido, 'Zizou' pidió a los aficionados que estén "siempre" con los suyos. "No me gusta, prefiero que no lo hagan pero la gente tiene derecho porque paga su entrada. La gente lo sabe, pero de vez en cuando hay partidos en el que las cosas no salen como nosotros queremos. Esto es fútbol y va a pasar siempre", añadió.