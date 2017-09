Zidane: "Marcamos pocos goles para las ocasiones que tenemos"

EUROPA PRESS

"No voy a revolucionar mi idea por un mal partido"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se mostró crítico con su equipo tras el empate con el Levante (1-1) en la tercera jornada de Liga y aseguró que deben ser "más efectivos" porque marcan "pocos goles" para la cantidad de ocasiones que generan en cada partido.

"No podemos estar contentos, sobre todo por la primera parte. El día del Valencia empatamos, pero jugamos bien. Hoy no lo hicimos", dijo tajante el francés en rueda de prensa. "Ahora son cuatro puntos menos, pero no hay que estar preocupados por no sumar. Hay que buscar soluciones", indicó Zidane.

"Nos han faltado muchas cosas y sabemos que los inicios siempre son muy importantes para nosotros. Es verdad que jugamos contra un equipo que defendió todo el tiempo, pero cada equipo puede hacer lo que quiera", añadió el técnico francés, que lamentó la falta de "intensidad" en algunas fases del choque.

Preguntado por la ausencia de un '9' puro tras la lesión de Benzema, afirmó que no deben desesperarse. "Ahora no podemos cambiar esa situación. Este es el equipo que tenemos y no queda más remedio que buscar las soluciones dentro de esta plantilla. Ojalá que lo de Benzema no sea mucho. Tiene un pequeño tirón en el muslo", reveló en la comparecencia ante los medios.

Además, Zidane confirmó que Cristiano -al que aun le resta un partido de sanción- jugará este miércoles ante el APOEL en 'Champions'. "De verdad que no estoy preocupado por eso (en relación al delantero). Las soluciones llegarán con estos jugadores. Con lo que no podemos estar contentos es con el contenido de nuestro partido hoy", reiteró el galo.

"ME MOLESTA EL GOL QUE NOS METEN"

"Me molesta el gol que nos meten y no es la primera vez. Tenemos que salir más fuertes y marcar los primeros. Hay que tener paciencia y lo que tenemos que hacer es jugar mejor. Marcamos poco para las ocasiones que creamos. Tenemos que ser más efectivos", apuntilló Zidane.

Por último, el técnico merengue dijo que Marcelo como interior es solo "una opción más de juego" y que al final no ha funcionado, pero no solo la banda izquierda, sino en su "globalidad".

"No ha funcionado como habíamos previsto", admitió antes de asegurar que no cambiará su idea de rotaciones por haber empatado un partido. "No voy a cambiar lo que quiero hacer con este equipo. Tomo decisiones y hago alineaciones, pero esto no va a cambiar. No voy a revolucionar mi idea por un mal partido", finalizó.