Zidane: "Kane es un jugador muy completo y al final siempre aparece"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, subrayó que el choque de este martes ante el Totteham en la Liga de Campeones será una "pequeña final" y se refirió a uno de los jugadores clave de los 'Spurs', Harry Kane, del que destacó su verticalidad alegando que es "muy completo" y que "siempre aparece".

El francés recalcó que el delantero inglés "está haciendo las cosas muy bien", pero que "hay que tener en cuenta que el Tottenham no es sólo Kane". "Siempre han sido un gran club y su entrenador ha hecho mucho para seguir haciéndolo posible", advirtió.

En este sentido, 'Zizou' no se olvidó de su compatriota Hugo Lloris, portero del conjunto londinense. "Va a hacer todo lo posible para que no ganemos. Ya era muy bueno en Lyon, pero ha mejorado mucho. Tendrá un papel muy importante. Nosotros queremos poner en dificultades a su defensa", señaló.

A pesar de esa tranquilidad referida a resultados, el técnico sigue con algunos jugadores en la enfermería. Ese es el caso de Gareth Bale, Dani Carvajal y Mateo Kovacic. "No puedo decir una fecha exacta sobre cuándo volverán, hay que esperar. Carvajal tiene muchas ganas de jugar. Kovacic necesita más tiempo, está mejor y poco a poco va haciendo más ejercicios. Sobre Bale no puedo asegurar que esté en el partido de vuelta en Londres. Espero que recuperemos a estos jugadores pronto", confirmó.

Zidane también quiso quitar hierro al asunto de las rotaciones. "No puedo hacer nada ante esto. La gente opina y habla, lo que yo tengo que hacer es mi trabajo, no hacer tonterías. Lo hago de la mejor manera posible. Muchos pueden pensar de otra manera, pero esto no va a cambiar", indicó.