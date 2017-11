Zidane: "Ceballos no se va a desanimar, sabe los jugadores que hay y acaba de llegar"

EUROPA PRESS

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que Dani Ceballos "no se va a desanimar" por su poca participación en la actualidad y la vuelta de otro competidor más como Mateo Kovacic, y reconoció que le gustaría ver de nuevo junta a la 'BBC' en algún partido porque "Dani no se va a desanimar, sabe los jugadores que hay. Tenemos siete centrocampistas y acaba de llegar", señaló Zidane este lunes en rueda de prensa previa al choque copero contra el Fuenlabrada, donde espera que Mateo Kovacic "pueda jugar todo el partido".

El croata será otro candidato a tener minutos en el poblado centro del campo donde Casemiro, Kroos, Modric e Isco lo acaparan casi todo y donde Ceballos no logra hacerse un hueco. "Dani está trabajando muy bien. Creo que es más lo de fuera, él está tranquilo, animado, entrenando muy bien y metido, que es lo que más me interesa", zanjó.

'Zizou' insistió en que Keylor Navas está "sano" y que "no" arriesgará con Sergio Ramos ante el conjunto fuenlabreño, para el que parece que tampoco podrá contar con Lucas Vázquez, que no entrenó por "un golpe muy fuerte". "Tiene muy hinchado el sóleo, pero no es nada importante, es por precaución", calmó sobre el gallego.

El que sí estará, aunque no sabe "cuánto tiempo", es Gareth Bale. "La idea es que juegue. Le quiero muy bien, pero no puedo decir al cien por cien cuando estará a su mejor nivel. Le veo bien, lo único es que tiene que jugar y el ritmo del partido nos va a marcar el camino", subrayó.

Y una vez que esté recuperado el galés, tendrá que decidir si le devuelve a la titularidad para completar de nuevo la 'BBC'. "No podemos jugar con 12, ya veremos, pero puedo jugar en muchos dibujos. Lo que quiero es ver a Gareth, Cristiano y Karim (Benzema) juntos de vez en cuando porque hace mucho que no les veo juntos", confesó.

Por otro lado, cree que, pese a las dificultades para ganar al Málaga el pasado sábado, están en el buen camino. "Cada uno puede opinar y verlo como quiera. No estamos haciendo las cosas mal, podemos mejorar sí, y debemos para recortar puntos, pero esto es muy largo. Hemos recortado puntos, pero no significa nada. No quiero mirar lo que pasa fuera, me interesa lo que podemos mejorar y creo que lo estamos haciendo mejor", recalcó.

En este sentido, se mostró esquivo sobre acudir al mercado invernal, aunque admitió que "puede pasar". "Estoy muy contento con mi plantilla y por eso no quiero que cambie, pero en el fútbol puede pasar. Hay más gente que yo para elegir cosas y podemos hablar. Cuando llegue lo hablaremos, pero puede ser que no cambie nada, uno que se vaya seguro que no", expresó, puntualizando con una sonrisa que "delantero y portería es de lo que se habla".

APUESTA PORQUE EL FILIAL SEA PRINCIPALMENTE "FORMATIVO"

En cuanto al choque contra el Fuenlabrada, que afrontan con el cómodo 0-2 de la ida, dejó claro que quieren "terminar el trabajo". "El partido de ida fue muy bueno, lo que necesitamos y queremos es jugar bien, ganar y pasar la eliminatoria", admitió.

'Zizou' tirará seguramente del filial y en este sentido apuntó que "un canterano debe afrontar estos partidos con ilusión". "Sabemos que el Bernabéu es un campo especial para los que jueguen", señaló, antes de subrayar que está "completamente de acuerdo" con que el Real Madrid Castilla tenga principalmente una labor "formativa".

"Son chicos jóvenes que tienen que aprender, pensar sólo en jugar bien y competir en una categoría que es más difícil. Hay que ir más despacio con ellos y Santi Solari lo está haciendo bien. El del Fuenlabrada es un partido para ver algunos jugadores y sé la importancia para un jugador de abajo de estar con el primer equipo y entrenando, jugando de vez en cuando, pero sin prisa", sentenció.