Zidane: "Benzema es el mejor con diferencia, las críticas son una vergüenza"

EUROPA PRESS

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que son una "vergüenza" las críticas al delantero francés Karim Benzema, después de que el exfutbolista Gary Lineker dijese que estaba sobrevalorado, y ha confesado que para él es "el mejor" y "con diferencia" sobre los demás.

"Me molesta que se metan con Karim, es solamente una vergüenza. Para mí es el mejor de todos. Karim no va a meter 60 goles, pero va a meter 25-30 y va a pasar 30. Me molesta que se hable mal de mis jugadores, pero no lo podemos evitar. Es el mejor, pero con diferencia", declaró en la rueda de prensa previa al partido de este domingo en el Santiago Bernabéu ante el Eibar (20.45 horas).

El técnico francés fue vehemente en su defensa de su compatriota. "Para mí un '9' no sólo tiene que meter gol, no es mi filosofía de entender el fútbol. Karim lo tiene todo, no sólo gol. Se asocia con los demás, me importa más esto", añadió.

"Son mis jugadores y les defenderé pase lo que pase, y más a Karim. Para algunos a lo mejor Karim no es el mejor, pero para mí, sí. Si está aquí desde hace diez años será por algo. En el campo es el mejor. No es lo más importante para mí que marque goles. Lo tiene todo, todo el abanico de un jugador de fútbol, y tiene margen de mejora", subrayó.

Por otra parte, el preparador madridista se mostró molesto también con las críticas al equipo tras los últimos resultados. "Se puede mejorar y lo intentamos, y vamos a mejorar. Estamos a cinco puntos del líder, líderes en la 'Champions' y tenemos ya dos trofeos. No sé si la gente se ha olvidado ya de eso, nosotros no. Estamos en el camino, no hay que preocuparse más de la cuenta", manifestó.

"A nosotros nos gusta jugar en el Bernabéu. Los últimos resultados no son lo esperado, el día de la 'Champions' no ganamos en casa, pero no estamos preocupados, esto es largo y lo vamos a superar. Tenemos la posibilidad de jugar en casa y ganar un partido", explicó sobre el partido ante los armeros.

Además, valoró al centrocampista japonés del Eibar Takashi Inui. "Es un jugador importante del Eibar, técnicamente sabe jugar. Es bueno con el balón, y a los buenos con balón hay que estar siempre atentos", expresó Zidane.

"NO SOY EL MEJOR ENTRENADOR DEL MUNDO, ESTOY SEGURO DE ELLO"

En otro orden de cosas, el entrenador blanco no se mostró preocupado por la acumulación de encuentros. "Sabemos que tenemos siete partidos antes de próximo parón por selecciones, a los jugadores les gusta jugar. Es un poco complicado por la recuperación, pero hemos tenido dos días para recuperarnos. Estamos bien físicamente", afirmó.

En este sentido, habló también de la lesión del portero costarricense Keylor Navas. "No forzamos el otro día, estaba bien. Es otra lesión. Esto es el fútbol. Es poca cosa, pero es inevitable. Estamos molestos con todas las selecciones que tenemos", aseguró.

Sobre el premio 'The Best' al mejor entrenador al que opta el marsellés, Zidane aseguró que no se ve como el mejor. "No, para nada. Soy afortunado de estar en el mejor club del mundo, con estos jugadores. Lo digo con sinceridad", dijo. "No soy el mejor entrenador del mundo, estoy seguro de ello", apuntó.

Por último, no quiso hablar de la tensión que reina en Cataluña por la amenaza de la declaración unilateral de independencia y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y rechazó hablar de la opinión de Pep Guardiola. "Cada uno hace lo que le da la gana. Con todo el respeto, mejor hablar de fútbol", concluyó.