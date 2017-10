Zidane: "Bale es el primero que está mal por su lesión"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, salió en defensa de su jugador Gareth Bale, quien se resiente de una lesión en el sóleo, asegurando que el galés "es el primero que está mal" por no poder jugar y que el objetivo es que "vuelva rápido al nivel del partido ante el Borussia Dortmund".

"Yo no soy médico ni fisio y no te puedo hablar más de lo que ya sé. Yo tengo confianza en la gente que trabaja aquí y estoy seguro de que él es el primero que está mal porque él no quiere estar fuera del equipo, aunque al final son cosas que pasan y debemos aceptar que sucedan así. Yo espero que vuelva rápido al nivel del Borussia Dortmund", declaró Zidane en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Getafe.