Zidane: "Bale necesita tiempo, ojalá meta dos goles y cambie la dinámica"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que el galés Gareth Bale necesita "tiempo" para estar a su mejor nivel y ha pedido que no se le cargue con la responsabilidad de llevar el peso de la delantera ante la ausencia de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema ante la Real Sociedad, en un partido "importante" este domingo en Anoeta (20.45 horas) tras empatar "dos veces en casa".

En este sentido, reconoció que el galés "cada día se siente mejor". "Ha estado cuatro meses fuera y para estar a su nivel necesitará cuatro meses, hay que darle tiempo. Esto es un equipo y la diferencia la vamos a hacer con todos, no con Gareth", indicó. "Hay que estar tranquilos. Hay que esperar al mejor Gareth", recalcó.

El técnico francés reconoció también que han echado de menos a Cristiano Ronaldo, que cumple una sanción de cuatro partidos. "Lo necesitamos, punto. Es un jugador importante, pero tenemos una plantilla para hacerlo bien. Mañana no vamos a contar con muchos jugadores que normalmente juegan, pero confío en ellos y en que lo vamos a hacer bien", manifestó.

"Respecto a la sanción, ha podido estar mejor físicamente. En la competición europea va ganando en potencia. No tenemos elección; cuando está presente, todos contentos, y cuando no, hay que lidiar con ello", continuó.

Además, confirmó las bajas de Jesús Vallejo y Toni Kroos, que se han "resentido de una molestia". "No es mucho, por eso no vamos a ser tontos. Mateo -Kovacic- estará fuera y no queremos que pase de nuevo. Lo de Dani Ceballos tenía un poco de molestias, pero ha entrenado con normalidad y va a estar", explicó, para seguir hablando de Ceballos.