El Zhar: "No firmo el empate, llegamos convencidos de poder ganar al Barça"

El jugador del CD Leganés Nabil El Zhar ha asegurado que no firma el empate contra el FC Barcelona de cara al partido de la duodécima jornada de LaLiga Santander, que se disputará el sábado en Butarque, y ha añadido que está convencido de que pueden ganar a los blaugranas si las cosas les salen como tienen previsto.

El extremo marroquí explicó además que la preparación para el partido "no cambia". "Cuando tienes ambición no puedes cambiar de un partido a otro. Hay que seguir la misma línea, saber lo que tenemos que hacer y afrontarlo igual que el resto. Lo único que ha cambiado para este partido es que hemos tenido dos semanas para prepararlo", celebró.

"Que sea el mejor o no, no nos cambia nada. Es un gran jugador y lo demuestra cada fin de semana, pero lo que me importa a mí es mi equipo. Mis compañeros, lo que trabajamos. Eso es lo que me resulta importante. El Barça es el Barça, pero nosotros somos el 'Lega' y jugamos en casa", apuntó sobre Leo Messi y cómo pararle.