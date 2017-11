Yeray Álvarez: "Estoy en la recta final, pero no tengo plazos, quiero volver a sentirme jugador y entrenar"

El jugador del Athletic Club Yeray Álvarez ha asegurado que está en "la recta final" de su recuperación, tras el tratamiento de quimioterapia por el empeoramiento del cáncer testicular que se le diagnosticó la pasada temporada, y ha añadido que no se marca "plazos" para poder volver a jugar porque primero quiere volver a sentirse futbolista y disfrutar de los entrenamientos con el grupo.

De momento, el central va paso a paso y con la intención de mejorar su forma física. "Sólo he entrado en dos o tres rondos, he hecho algo de comodín, iré entrando, pero de momento muy suave todo", reconoció. "De esto me quedo con que ahora valoro las cosas mucho más. Antes quizá no te dabas cuenta de lo que la gente te apoya, la que quieres y la que está pasando por lo mismo", apuntó sobre las muestras de cariño recibidas.