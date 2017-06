El jugador español del Athletic Club Yeray Álvarez ha dejado claro su optimismo para afrontar el duro revés que ha supuesto el descubrimiento de una anomalía en un control para ver su estado de salud tras su paso por el quirófano en diciembre por un tumor testicular y ha subrayado que va a "ganar esta pelea" fortalecido por todo el apoyo que está recibiendo.

"Cuando parece que lo has tumbado, se levanta y te vuelve a golpear. Pero tranquilos, que esta pelea la voy a ganar con toda esa gente que me apoya y si tengo que volver a tumbarlo, lo volveré hacer y me levantaré mil y una veces", afirmó Yeray Álvarez en una publicación en su cuenta de Instagram.