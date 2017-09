Wallapop suprime anuncios de aparcamiento en la calle puesto por usuarios para los partidos del Metropolitano

La aplicación de compraventa Wallapop ha eliminado anuncios de usuarios que ofrecían plazas de aparcamiento en la vía pública para que los asistentes a los partidos en el Wanda Metropolitano pudieran aparcar cerca del estadio.

"No está permitido porque lo que están haciendo es vender una plaza pública que no poseen y ese tipo de ofertas no cumplen con las condiciones de la plataforma", han subrayado.